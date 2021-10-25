土城國中獲得減C大校第一名。（新北市教育局提供）

新北市政府教育局今（25）日於海山高中舉辦109學年度學力UP頒獎典禮，全市公私立98所國中有83％成功減C增A，教育局更頒發高達635萬元獎勵金，挹注各校教師專業成長及充實教學資源、精進提升學力品質。

今日也進行111會考新北學力UP做伙拚儀式，透過本學年度啟動雙子星聯盟合作方案，用大數據分析推動校際合作、師資交流及資源共享。

教育局表示，新北市近兩年推動學力UP計畫，透過專家入校診斷學力，落實學習扶助，更結合數位化教育平台學習、學力大爆發會考考點分析影片，提供更多資源強化支持系統。今年有83％學校減C增A成功，近9成偏鄉學校至少1科減C成功，新北的孩子學力持續躍進提升。

為了讓各校發揮做伙拚精神，本學年度更創新啟動雙子星聯盟合作方案，透過會考各科學生答題通過率大數據分析，找到答題相近群組學校，鼓勵校際合作共同研擬教學策略，進行師資交流與資源共享、彼此互補，落實新課綱共學共好的教育價值。

教育局長張明文表示，透過全市學校親師生的努力，新北學力再UP，今年全力推動群組學校，校際合作，運用大數據分析聚焦精進策略，以團隊的力量做伙拚的精神，同心合力成就每個孩子，期待鞏固國中基本學力的同時，也提升新北孩子未來競爭力。

獲得減C大校第一名的土城國中，今年不僅減C更同時增A，五科待加強比例與過去5年相較下降25％。校長鄧文南表示，過去五科待加強比例均高於全國平均，這幾年善用科技化評量學習扶助資料，診斷出需要學習扶助孩子，導師更透過家訪關注這群學習落後的孩子。