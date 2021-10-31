為了鼓勵婚育，新北市府近年積極推動未婚聯誼活動，並在轄內觀光工廠、地方景點舉辦。民政局今(31)日在濃濃客家風情的三峽客家園區舉辦「2021幸福時刻」未婚聯誼，結合客家主題，設計出DIY、傳統童玩等系列活動，增進現場60名單身男女互動，而本次活動成功配對的男女，市府也贈與「加倍升溫電影票」，盼他們在年底前終結單身。

民政局表示，市府近年積極推動未婚聯誼、聯合婚禮等婚育活動，希望提升婚育、生育率，市府舉辦的聯誼活動每年都會結合轄內各景點辦理，而活動也較坊間婚友社更有保障，因此每次都會吸引大批民眾參加，期盼藉由活動能讓未婚男女勇於步入婚姻。

民政局指出，受到疫情影響，這屆未婚聯誼活動延後舉辦，已有不少心急兒女婚事的長輩不斷打電話關心，而這次在客家園區舉辦的活動是解封後的第1場，報名開始沒多久就秒殺，參與的女性有2成3職業是教師，由於平時工作環境單純，接觸的對象僅有同事及學生，不易認識異性朋友，皆透露希望能在此順利找到心儀對象。

在捷運公司上班擔任司機員的洪先生說，工作時間屬於三班制，生活不是朝九晚五，增加尋找另一半的困難，雖然知道市府有在辦未婚聯誼活動，但假日都要上班，這次很幸運排到休假且報名成功，希望藉這次活動能夠配對成功，終結單身。

民政局長柯慶忠表示，本次聯誼活動除了有透過闖關遊戲、分組談心與共進下午茶等活動，也結合客家元素，設計出「客家童玩DIY」系列活動，參與民眾可以體驗客家懷舊童玩「甩紙炮」，同時也能參與三峽「藍染節」活動，相約體驗藍染DIY、各式展覽等，而本次活動共有8對配對成功，除了配對成功男女有電影票外，市府也發送「愛情對對碰」馬克杯給每位參與民眾，盼民眾能在新北找到幸福。