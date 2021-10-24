勞動部主辦的「全國技能競賽」被視為國手選拔前哨站，脫穎而出者才有機會代表我國參加2024年法國里昂國際技能競賽，競賽自9月29日至12月4日，分69職類、逾800名參賽選手於全台19地分地競技，新北市截至22日已包辦青少年組「網頁技術」及「商務軟體設計」2職類前三名，成績亮眼。
新北市教育局表示，「青少年組網頁技術」分別由新北高工同學陳昇堯、許博維、中正國中同學邱顯智、重慶國中同學潘誠奪得前4名；「青少年組商務軟體設計」由達觀國民中小學同學呂治寬、自強國中同學張靖杭及新北高工同學李崎種拿下所有獎項。
邱顯智說，出於對資訊強烈興趣，國中7年級就開始到新北高工學習，一切從零開始，每天反覆練習，從一竅不通到拿銅牌，這一路辛苦練習的過程，更加確定自己喜歡實作更勝於坐在書桌前念書；潘誠則說，比賽的過程讓他體會專業技術無價，也讓自己更清楚優弱勢能力。
擔任多位選手指導老師的新北高工主任陳錫齡表示，新北高工成立全國唯一「新北資訊國手培育中心」資源挹注，讓青年組傑出選手與青少年組選手互相學習成長，教育局也很重視，補助選手培訓經費，加上選手認知到專業來自勤學苦練，才會有優秀的成績表現。
教育局指出，本屆「全國技能競賽」賽程未滿一個月，新北已奪得6金、6銀、5銅、2位第4名、4位第五名、2位佳作，共26名學生獲獎，除勞動部得獎助學金外，新北市加碼發放獎勵金已逾110萬。
教育局長張明文表示，適性發展是培育優質技職人才的核心，新北在「三級培訓」及「6種技職競賽」人才育成策略中，首創加碼獎勵金給獲獎學生及指導教師，學生最高可得120萬、教師最高可得40萬元，以鼓勵學生在國際舞台上爭取更好成績。
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