經濟部長王美花（中）、奧運銀牌選手湯智鈞（左）體驗科技箭靶。（賴佑維攝）

2021「新現代五項科技運動會」全國總決賽30日在國立體育大學舉辦，經濟部長王美花也和東京奧運團體射箭銀牌得主湯智鈞，一起體驗數位箭靶。王美花說，科技結合運動，可以讓運動更普及，她說，設備結合AR／VR，自己前往體驗，相當有趣，也希望接觸者越來越多。

新現代五項科技運動會30日在體大登場，今年結合數位箭靶、虛擬划船智慧平衡板、互動地墊、VR射擊項目。主辦的經濟部工業局因防疫，新增南北連線對抗賽全國共有836人參賽。

經濟部指出，科技運動競賽是以運動競技結合人工智慧、物聯網、5G、體感等新興技術，以運動會方式協助業者行銷推廣。今年再攜手桃園市政府、台南市政府、新北市政府及百貨商場，讓民眾科技運動體驗。

王美花也和湯智鈞體驗科技運動，湯智鈞說，運動科技可避免傷害外，更可以幫助了解自身狀態，提升訓練品質。王美花也稱讚，運動科技發展，可以讓運動更普及，今年奧運取得佳績，運動的人多很多，選手也變成網紅，讓台灣名人不再只有政治人物。

王美花表示，希望多努力，讓廠商有更多更好的設備，但需要大家體驗，回饋給廠商。王美花大讚，台灣廠商有技術、有多樣化發展，這是特有的強項，也祝福這樣的推廣，讓運動科技越來越好。