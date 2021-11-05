全球領先的數位支付公司Visa力邀亞太區新創企業加入其第二屆金融科技優速計劃。Visa金融科技優速計劃（Visa Accelerator Program）讓新創企業與Visa合作，透過在亞太區與銀行、商戶和政府合作夥伴的網絡，幫助新創企業將業務拓展至新市場，共同創造明確可見的商機。

Visa亞太區總裁Chris Clark表示，隨著世界從疫情流行過渡到常態，數位貨幣與開放數據亦形成新思維，帶來巨大數位優先的需求。許多新創企業利用這些機會進行創新。在Visa，我們希望透過幫助這些新創企業將當地的成功典範擴展至地區性領域，提供引導與資源來應對進入新市場所面臨的複雜情況。

Visa台灣總經理趙麗芳指出，我們持續致力於支持台灣的金融科技新創。今年非常榮幸能共襄盛舉金管會指導的Fintech Taipei 2021台北金融科技論壇，共同提升B2B金流服務及跨境支付的關注，並協助新創業者把握國際市場先機。透過Visa金融科技優速計畫，我們鼓勵新創業者投入金流現代化，尤其是在外貿及應收應付帳款自動化等領域的金融創新。

Visa金融科技優速計劃針對已在本地市場成功推出解決方案，但希望邁向下一發展階段的新創企業。作為支持所有人的網絡，Visa擁有獨特優勢，能夠幫助新創企業打入新市場，接觸新的客戶群。

隨著消費者和企業對數位優先體驗的期望越來越高，2022年的新創團隊將應對亞太區一些最為緊迫的金融和技術機會：簡化和擴大消費者、企業和政府之間的資金流動，支持本地及國際之間的新支付方式。開發和採用區塊鏈等新的創新支付方式，如數位貨幣。利用開放的數據環境，促進數位身份、同意管理、信用評分以及風險和欺詐管理等領域的進階決策和評分能力。通過新的信用模式、先買後付和忠誠度解決方案提供差異化、個人化購物體驗。通過簡化信用擔保解決方案和為供應鏈管理開發移動優先解決方案，加快企業數位化進程。

2020年12月，Visa在亞太區推出了金融科技優速計劃。第一批新創企業包括提供金融軟體和解決方案的金融科技公司Brankas；促進常態性支付和支出的訂閱管理平台Curlec；全渠道收款平台 DigitSecure；即時支付開源平台ModusBox以及面向小型企業的新興銀行平台Open。這些新創企業已向Visa在亞太區各地的數百家客戶和合作夥伴進行產品展示。

Visa金融科技優速計劃此次於2021年11月3日至2022年1月9日開放申請，而計劃將於2022年4月中旬開始。Visa通過各類平台和活動支持亞太區的新創企業，Visa金融科技優速計劃則是其中的最新方案。Visa金融科技優速計劃專注於支持企業拓展國際市場，如果新創企業已經完成A輪及以上融資，長期致力於亞太區的發展，在本地區已有業務且擁有經過市場檢驗的成熟解決方案，加入Visa金融科技優速計劃便是非常合適的選擇。