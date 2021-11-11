在經濟部技術處支持下的「2021台澳先進資通訊技術產業交流論壇（2021 Australia－Taiwan ICT Industry Collaboration Business Forum）」於11日登場，今年聚焦在「台灣半導體產業展望」與「澳洲先進資通訊技術展示介紹」等主題，邀請50位國內外專家進行交流。此外，因應疫情，以現場結合遠距視訊會議方式，線上線下同步舉行，加強台澳間半導體產業之交流與合作。 隨著數位轉型創新的時代，各種虛實技術持續整合演進，對產業不僅形成新一波的競爭壓力，也創造了國際多元跨領域應用。澳洲擁有重要的資通訊產業（ICT）研究基礎設備、技術純熟且經驗豐富的勞動人口，位居全球及區域ICT的戰略性地位；而台灣ICT產業具備優異的硬體製造能力，擅長商品化與大量製造，透過建立台澳ICT策略性夥伴合作關係，有助於台澳產業共同開拓全球市場。 代表工研院線上出席的副院長張培仁指稱，工研院在技術處科專計劃支持下，已開始投入在Beyond 5G（B5G）/6G高頻高功率電子元件與模組、AI on Chip、自動駕駛感知次系統、物聯網尖端半導體、B5G低軌衛星-通訊酬載與地面通訊系統等先進資通訊技術的研發，近年來技術處亦藉由本院產業科技國際策略發展所的國際合作平台，期望將產業技術研發國際化。其中台澳前瞻技術產業合作平台已促成多家澳商與台灣產研機構在資通訊、生技醫藥與智慧感測的交流合作。今日論壇，充分運用台澳雙邊產業合作平台，整合澳洲資通訊領域創新前瞻研發與台灣製造優勢，促動我國產業界鏈結澳洲資通訊關鍵技術業者，增進台澳業界交流，協助業者掌握未來商機。

澳洲辦事處副代表暨商務處處長莫博仁（Brent Moore）則表示，今日交流論壇發表的5家澳洲公司，領域橫跨通訊IC設計、5G及次世代物聯網系統、次世代大容量光纖傳輸通訊、駕車光達與量子通訊等，雖因疫情無法親自來台，但仍十分希望能透過視訊方式介紹，推進雙邊在資通訊安全、晶片安全、前瞻研究、新興科技驗證場域的前瞻技術實質合作。 本次論壇，邀請工研院產業科技國際策略發展所總監楊瑞臨以「台灣半導體產業展望」為主題進行專題演講；澳洲方面，５家介紹相關先進資通訊技術的創新科技公司，包括：Baraja、Bluechiip Limited、Instaclustr、Modular Photonics和 Quantum Brilliance；最後，由抱樸科技董事長丁肇誠擔任座談會主持人，透過論壇的交流對話，推動台澳資通訊關鍵技術合作，帶動雙方經濟與產業成長。