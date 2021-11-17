市調機構DIGITIMES Research表示，三大低軌道衛星通訊業者SpaceX旗下Starlink、亞馬遜旗下Kuiper、OneWeb中以SpaceX的進度最快，衛星群部署已達1800顆，且有望於2021年第四季對全球終端用戶正式提供連網服務，而經歷破產重整的OneWeb亦加速衛星群部署進度，目標2021年底前在北半球提供服務，Kuiper進度相對慢，而且部署成本也最高。

就過往低軌道衛星通訊業者如Iridium通訊或Globalstar的發展歷程而論，在規模商用前維持穩定金流、避免破產為生存之道，DIGITIMES Research表示，三大業者中以SpaceX資金最充裕且商業模式儼然成形，以可回收的火箭為美國NASA或其他衛星業者運送補給品或發射衛星至太空賺取運費，進而分攤火箭的發射成本、降低部署衛星群的建置成本，SpaceX估值已上看千億美元。

相較於SpaceX被傳統電信商視為潛在勁敵，OneWeb則在最大股東暨印度第二大電信商Bharti Airtel創辦人Sunil Bharti Mitt引導下，積極與電信商合作，以擴大偏遠地區的網路覆蓋，Mitt亦積極拉攏印度政府，欲說服其核准OneWeb在印度提供連網服務。

亞馬遜Kuiper計畫的衛星部署進度最慢，也還沒有發射衛星至太空，不過Kuiper衛星群有助於吸引更多企業用戶使用AWS，但是FCC規範需於2026年前完成1600顆衛星部署，可是關係企業Blue Origin的衛星運載火箭New Glenn開發進度落後，Kuiper衛星不得不委由聯合發射聯盟發射衛星，使其面臨總體成本攀升且SpaceX和OneWeb部署進度超前的挑戰。