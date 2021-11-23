美國科技類股未來在升息後是否仍具報酬潛力，成為投資人關注焦點。資本集團認為，數位數據的持續成長將使儲存管理需求日益龐大，雲端科技為數據儲存的重要解方，加上大數據運用分析，能提供洞見並推動經濟轉型創新，看好未來雲端科技相關投資機會。

資本集團舉例，Google地圖運用雲端平台將地圖坐標、衛星圖像、相片和數據儲存並使其流動化，讓使用者方便隨時存取運用。但後續透過AI引擎整合，分析及合成不同層面的數據圖像，最後生成有價值的資料數據，體現雲端科技的真正潛力及需大力發展原因。

資本集團認為，憑藉龐大的數據和運算能力，機器能學習如何制訂出優於人類的演算法，將是驅使未來經濟轉型的重要關鍵。而科技促成者、解決方案和受惠企業等雲端價值鏈3層面，將是發掘投資雲端科技的途徑。

資本集團說明，科技促成者包括半導體和零組件產業。目前正處於雲端科技轉型階段，雲端服務支持較複雜的運算和分析，推動雲端流程應用的高性能零組件需求將更殷切。而具備解決方案的企業，則分為基建供應商和軟體供應商。

資本集團指出，亞馬遜雲端服務（AWS）和微軟旗下Azure雲端平台等，透過擴大產品供應和接觸更多客戶，建立持續的市場主導地位，具豐厚長線成長潛力。而美國雖居領先地位，但中國大陸等個別地區在政府推動及疫情加快轉型下，未來5年亦具相當成長空間。

雖然雲端基建供應商可能帶有寡占性質，但軟體範疇則迥然不同。資本集團表示，據Capital IQ統計顯示，全球目前擁有超過2萬家軟體即服務（SaaS）公司，但市值高於10億美元的公司僅約140家、占比低於1％，軟體領域是擁擠市場。

資本集團指出，無論是發展成熟的現有企業或新創企業，只要產品受用戶歡迎便有能力取得巨大成功。雲端科技為SaaS業務模式的基石及高獲利能力的基礎，企業無需配置基建的硬體設備、且新增訂戶的邊際成本偏低，是該產業取得顯著高利潤率的關鍵。

若科技促成者為提供機制以推動雲端科技的關鍵，解決方案供應商為用戶提供使用數據平台和分析的便利，資本集團指出，受惠企業則是能把握雲端科技，進而顛覆產業、締造強大的成長潛力，相較科技促成者和解決方案，受惠企業的產業範圍最廣。

資本集團表示，雲端科技概括數據儲存、分流平台、大數據分析、機器學習與AI、創新運用，將是左右未來全球經濟的重要關鍵，但因概念廣泛，投資上容易模糊失焦。集團在雲端價值鏈框架下剖析真正具報酬潛力的領域，將更有利發掘潛藏的投資機遇。