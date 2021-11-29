大車隊(2640)近年來加速推動數位科技發展，運用乘車大數據有成，大數據事業發展處協理林念臻本月受邀參加經濟部工業局舉辦「2021數據創新發表會」，林念臻指出，台灣大車隊與動見科技新創團隊合作車上裝攝影機進行「交通影像識別」，24小時蒐集路上資料做影像辨識，將此應用在ADAS功能減少車隊司機車禍事故發生，且透過AI分析協助車隊司機行車安全升級，還可以降低保險費用。

台灣大車隊乘車大數據不僅協助智慧城市設計與規畫，熱門景點探查、交通旅遊行程安排，人潮熱點挖掘；同時能協助商圈發展規畫，以及大專院校課程教學運用等，期待各領域專家異業結盟合作，從中建立新的預測與分析模型，創造新的商業模式與應用，帶動國內數位創新與產業升級。

台灣大車隊目前有2.2萬台車，每台車每天行駛平均12小時，全年無休，計程車上裝設GPS，同時，TO Life車載媒體網路傳輸設備齊全，除配置4G行動網路、無線網路、藍芽、NFC等，透過開放資訊平台，提供新創團隊有機會可以透過台灣大車隊的資源去驗證技術或商業模式。

林念臻表示，「台灣大車隊AI技術預測叫車熱點」服務即是近期大數據應用的最佳實務案例，整合台灣大車隊十多年、每年近8000萬趟的乘車大數據，進行時間、地點、天氣等因素分析，打造乘客搭乘計程車的「叫車熱點」和黃金「載客熱區」預測服務，透過在雲端上建立資料倉儲，以視覺化分析工具，整合不同屬性與用途的系統參數，準確率高達90％，不僅提供車隊司機節能及精準載客，降低空車率，減少碳排放量，也減少司機油耗成本，載客不再只靠運氣，此應用服務因此榮獲《2021創新商務獎》「最佳技術創新獎」的肯定。