光洋科經營權之爭再開戰，面對所謂「光洋撐傘團」連續刊登報紙廣告誣指台鋼盟為禿鷹，光洋科新董座暨台灣鋼鐵董事長王炯棻17日下午赴台北地檢署按鈴申告，並舉行記者會，喊話「沒有台鋼助力，光洋科怎『靶』台積電」，企圖以行動證明台鋼不但不是禿鷹，還是協助光洋科成為台積電供應鏈的大功臣。

王炯棻與新任光洋科總經理暨台鋼航太積層製造公司董事長吳柏成，17日下午連袂召開記者會，說明光洋科進入台積電供應商，並不是靠馬堅勇一人，而是台鋼在光洋科打進台積電高階產品的最後一哩路上，提供了關鍵的技術協助。

王炯棻指出，台鋼係於2018年投資光洋科，雙方展開先進原料與製程的專案合作，這個被光洋科原董事長馬堅勇命名為「台揚專案」的專案每兩個月開會一次，對多個項目展開討論及落實，是協助光洋科往高階硬碟靶材邁進的重要專案項目之一。

王炯棻強調，光洋科得以獲得台積電高階靶材認證，係台鋼在背後默默支持，運用台鋼集團富達航太的熱機鍛打技術，由光洋科委託富達航太代為鍛打，突破6N靶材細晶粒及靶材組織高均勻性嚴格要求的技術屏障，「這部分我們持有代工合約可茲證明」。

王炯棻進一步分析，台鋼旗下的富達航太公司成功開發TMP99.9999高純度半導體關鍵銅合金靶材，協助光洋科突破二項重要技術瓶頸，其中一個瓶頸是半導體7奈米以下製成超細晶粒要求 (<40um)，另一個瓶頸是濺渡用大型靶材組織均勻性(+-10um/300mm)。

王炯棻重申，今年光洋科成功打進台積電供應鏈，在法人眼中最有爆發性成長的題材，就在於新靶材的開發與採用。據了解，目前有3到5種材料和台積電合作驗證中；「這都是與台鋼合作出來的產品，並不是馬堅勇一個人的成績」。

此外，王炯棻也就台鋼與光洋科共同爭取經濟部工業局產業升級創新平台輔導計畫做說明，強調「如果台鋼沒有技術能量，雙方怎麼合作？這部分也都有合約書可作為憑證」。

王炯棻表示，除了專業技術上的協助，108年台鋼參加光洋科的現金增資和私募增資、109年台鋼持續參加光洋科的現金增資，總金額超過12億元，近三年來台鋼一直是光洋科最大股東，也默默支持馬堅勇的團隊經營，若不是馬堅勇發動突襲，台鋼何須被動防守大股東的權益，更何來搶經營權之說？

另針對下午赴台北地檢署按鈴申告乙事，王炯棻也做出說明，主要是為了揪出躲在廣告後散布不實流言之人，並維護個人的名譽及信用，也希望台北地檢署可以積極查辦，勿枉勿縱。