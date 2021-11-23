台股今(23日)收盤下跌137.42點，失守17700點關卡，三大法人同步賣超162億元，其中，外資及陸資賣超128億元，賣超前10名個股中，電子股就占了5檔，賣超前3名聯電、友達、華邦電，賣超張數都超過2萬張，另外2檔電子股為鴻海及宏達電。

美股科技股收黑，拖累電子股一片綠油油，台股開低走低，終場加權指數收在17666.12點，下跌137.42點，成交值3137億元。觀察法人動態，三大法人同步賣超，其中以外資及陸資賣超128.1億元最多，自營商賣超29.14億元，投信賣超5.17億元，合計賣超162.41億元。

外資今日賣超最多的是聯電，共賣超2萬3919張，其次是賣超友達2萬432張，排名第3的是華邦電2萬379張，賣超第4名為鴻海9950張。

至於外資賣超第5至第10名的個股依序為永光、台企銀、國泰基因免疫革命(00898)、遠東新、台新金以及宏達電。

外資買超最多的個股為華航，共買超4萬4392張，華航今日收漲0.3元，買超第2名為群創，共買超1萬4954，買超第3至第10名的個股則為中石化、光磊、中鴻、旺宏、大同、中信金、欣興以及京元電。