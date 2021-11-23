美國科技股收黑，台股今(23日)開低走低，電子股一片綠油油，鋼鐵、塑橡膠、化工族群勉強守在平盤之上，終場加權指數以17666.12點作收，下跌137.42點，失守17700點關卡，成交值3137億元。

美股那斯達克指數周一(22日)下跌202點，台股開盤即失守17800點，台積電以平盤615元開出後，股價隨即往下滑至611元，聯電也開低走低，盤中一度掉到63.1元，跌逾2%，股王矽力-KY則跌破5000元整數大關，盤中低點來到4690元，大跌310元，跌幅逾6%，股后信驊也有5%以上跌幅，險守3000元大關，聯發科早盤短暫翻紅，但仍不敵賣壓，跌逾2%，面板股友達、群創也有逾2%的跌幅。

印度鋼鐵大廠塔塔鋼鐵(Tata Steel)看好未來鋼價將遠高於過去10年水準，激勵鋼鐵族群股價走揚，中鋼盤中來到33.55元，漲幅近3%，中鴻漲逾5%，燁輝、大成鋼、威致也都有2%以上的漲幅，類股指數一度漲逾2%。

航運股開高走低，類股指數一度漲逾1%，尾盤下殺小跌，貨櫃三雄漲跌互見，長榮以119.5元平盤作收，陽明小漲0.5元，收在111元，萬海則是小跌0.5元，收在154元；航空股部分，華航收在27.75元，漲幅1.09%，長榮航收在25.8元，跌幅2.27%。