新型變種病毒Omicron引發全球高度關注，甚至在上周五暴跌近千點，不過，在各方提出建議，相關資料觀察還沒完善前，不要過度對經濟管制措施，加上目前確診者大多為中度症狀，雖然傳播速度快，但對於經濟復甦影響程度還待觀察。美股周一(29日)開盤上漲300點，科技股、半導體股勁揚，台積電ADR股價上漲逾2%。

截至台灣時間29日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲221.28點或0.63%、暫報35,120.62點；標普500指數上漲46.87點或1.02%、暫報4,641.49點；那斯達克指數上漲198.99點或1.28%、暫報15,690.65點；費城半導體指數上漲74.51點或1.98%、暫報3,831.64點。

5大科技巨頭股價齊漲，電動車大廠特斯拉股價上漲2.72%、暫報1,111.3美元。NVIDIA股價上漲2.49%、暫報322.88美元；AMD股價上漲2.15%、暫報158.14美元；英特爾上漲0.79%、暫報49.17美元；高通上漲2.53%、暫報180.18美元；格芯上漲3.77%、暫報69.87美元。

台積電ADR股價上漲2.11%、暫報119.56美元；聯電ADR股價上漲2.43%、暫報11.4美元；日月光ADR股價上漲1.8%、暫報7.34美元；中華電ADR下跌1.67%、暫報40美元。