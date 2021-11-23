新竹縣長楊文科23日針對台灣積體電路公司前往高雄設廠、遭民進黨新竹市黨部提出警訊一事再做回應，楊文科指出，大新竹合併和產業的需求「這是兩件事」，他說大新竹合併「沒人可以反對」，但要從長計議，他絕對反對倉促行事、因人設事，而非考量完整性的需要。

楊文科指出，高科技產業的需求與供給都是科技部在做整體的規畫，任何一家廠商要去哪裡設廠，都需要申請，並由園區管理局核准，例如台積電去美國、日本設廠，可能也是依據世界的需求，他不否認這可能是國家的警訊。

但楊文科也說明，台積電在新竹縣目前共有寶山一期、二期的開發案，其中一期作為三奈米的研發，整體面積為32.72公頃、工程經費達81億元，二期土地面積為91.35公頃，工程經費為295億元，2期各估計可帶來1041億元、4646億元的產值。

楊文科也表示，園區任何廠商設廠都是科技部在主管，例如去中科、南科，而南科還包含台南跟高雄，台積電也並未說七奈米要在新竹縣設廠，而縣府也配合產業的需求，規畫寶山一期和二期。楊文科也說，縣府也在國土計畫中規劃產業園區用地，預計將有500至1000公頃面積，未來可提供高科技產業如半導體使用，「已做前瞻性規畫」。

「縣市首長必須要有政治家的擔當，勿妄語！」楊文科認為，政客是為了下一次的選舉，而政治家是為了下一代幸福的著想，大新竹合併的問題必須要考量人民的福祉及國土發展的必要，「沒有人可以反對」，但絕對不能草率行事、因人設事。