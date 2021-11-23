關卡「一滴即散」讓同學將不同溶液混合在格子中，觀察不同顏色的沉澱物進而推算出化合物。

「奇異的蟲洞」傳達表面張力的概念，闖關者需小心戳破棉圈中的泡泡，使其呈現出表面張力，伸手穿進棉圈中的洞口取出桶內的乒乓球才算完成挑戰。

延續去年首屆「普台科學日」的高人氣、高迴響，第二屆「普台科學日」於11月16日至18日重磅回歸！普台高中今年擴大規模邀集數學科及資訊科加入自然科策展行列，內容包含科展作品、教學成果、探究操作和生活應用等豐富多元的主題，由三科教師團隊分別指導高一和高二同學精心規劃27個趣味科學體驗關卡以及集點抽獎活動，寓教於樂的科學闖關再次擄獲全校師生的心，玩的不亦樂乎！

活動首日下午的下課鐘聲一響，同學們皆以百米速度奔至闖關現場，各關大排長龍，相當熱門，闖關人潮將教務處前的走廊擠得水洩不通，遠在百米之外都能感受到同學興致高昂、熱鬧歡騰的氣氛。獲得最佳人氣的「富蘭克林馬達」，利用靜電的運作讓塑膠杯產生旋轉運動，彷彿芭蕾舞者一樣翩翩轉動；同樣受歡迎的「雲霄飛車」，利用彈珠和簡易軌道，帶同學認識能量守恆定律，解析動能和位能的關係。搭上影集熱潮的「椪糖」廣受好評，砂糖遇熱融化成糖漿，加入小蘇打粉後不斷攪拌，神奇的化學變化使得椪糖焦香味四溢，讓同學迫不及待想一嚐好吃又好玩的DIY椪糖。

此外，獲得「第61屆南投縣中小學科展」生活與應用科學科第一名，並受邀參加今年國立台灣科學博物館的「曬科學」科學市集的「STOP!你有在專心嗎」的小組成員陳昀青及徐秉駿，兩位同學開心地表示，感謝有機會能學習攤位策展，運用在學校的科學日活動，讓大家透過闖關遊戲溫故知新所學的知識，非常有成就感，也培養許多能力。需運用小巧的micro:bit AI智慧小車將貨物搬到指定地點的「腦子動起來」也深受同學喜愛，關主之一的王建葦於國二時愛上程式語言，此次闖關的mbit車即是建葦一手包辦完成。

第一個完成15關、抽到科學小禮物的國一柯彥丞與27關全壘打的高一李天晴都喜歡關卡「雲霄飛車」，天晴表示這關的知識在國三時學過，所以特別有印象，答題相對快速，收穫最多的是在此次活動中對尚未學到的課堂知識有初步了解，相信對未來的學習會有所助益。完成全數27關高達5次的董彥緒說此次參與到許多不同的關卡，從中獲得很多科學小知識，促使他明年想成為關主，用遊戲的方式讓原本對科學不熱愛的人，既能玩得開心又學到知識。

搭上影集熱潮的「椪糖」廣受好評，神奇的化學變化使得椪糖焦香味四溢。

第二屆「普台科學日」近700人次完成10道關卡，也有不少學生27關大滿貫，闖關人次比去年成長近兩倍。自然科老師連傑表示，「普台科學日當初設立的目的就是希望普台學子可以更喜歡自然科學，藉由趣味遊戲加深各科學習到的觀念，對於自然科目不要感到害怕。活動中簡單訪談學生，他們都表示對於平常所學的知識有更深一層的體驗和了解，這樣就符合學校設計此課程的意義了。」

普台透過遊戲式闖關活動，引導學子在科學領域中，感受科學的神奇魅力，激發想像力及創造力，厚實科學素養。普台科學教育期許同學都能在科學中學習生活，在生活中學習科學，真正發揮科學實用及創新的力量！