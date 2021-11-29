COVID-19新變異株Omicron來勢洶洶，美股重挫，台積電ADR大跌3%。台積電(2330)上周五領先台股跌落季線，台股今早也下探季線，但台積電今早股價開低震盪上揚，盤中一度漲2元至598元，蓄勢回攻季線關卡。

台積電上周五股價開低走低，股價跌落600元大關，盤中跌11元至592元，失守季線，使得台股開低走低，重挫逾200點，上周五台股失守17400點。

美股道瓊上周五跌905點，NASDAQ跌353點，費城半導體指數跌幅2.92%。台積電ADR收117.09美元，下跌3.62美元，跌幅3%。

台積電今日開低2元為594元，最低591元，但低檔買盤支撐，股價逐步朝向平盤，目前最高漲2元至598元，尚未站回季線以及600元關卡。

台積電近兩日下探季線之下，今日最低591元，跌落11月5日本波反彈以來的跳空上漲點，但守住11月4日的低點。

台積電上周五股價連續第六天收黑K棒，台股同步連續第六天下跌。台積電今日若收平盤以上，有機會拉出一根帶下影線的紅棒。