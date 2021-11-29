在昆台商在昆台兩地文創展展示種植的蘭花。（圖片由主辦單位提供）

「山海花語．2021昆台花植設計嘉年華」活動11月26日在昆明開幕，活動旨在進一步深化昆台兩地人員交流往來，加強兩岸在花卉文化、花植設計、花卉種植領域的交流與合作，持續深化昆台兩地人文交流，加強兩地產業合作、攜手互利共贏、推動兩地經濟文化融合發展。

在雲南省委台辦的指導下，昆明市台辦、呈貢區台辦攜鬥南國際花卉產業園區、鬥南花卉產業集團、昆明仟磐文化傳播有限公司，於11月26日至11月30日，在呈貢區鬥南花卉園區花漾廣場共同舉辦「山海花語——2021昆台花植設計嘉年華」線上線下交流活動。

嘉年華活動於11月26日開幕，活動將持續5天，至30日結束。內容包括：開幕儀式、山海花語——「鮮花迷宮」大地藝術裝置展、昆台花植設計師作品展、昆台文創展、兩岸婚姻家庭插花體驗、兩岸同胞共繪中國夢、花植設計作品評審及頒獎典禮等。昆台花植設計師作品展由來自兩岸8名業內知名花植設計師，採用雲南、昆明、台灣的源生花種及環保基材，製作8組以「山海花語」為主題的中大型花植作品。

雲南省台灣同胞聯誼會會長楊曉紅，雲南省委台辦副主任崔冰成，雲南省台聯專職副會長高素芳，雲南省台聯秘書長郜國志，雲南省委統戰部二級巡視員黃妮亞，中共昆明市委常委、市委統戰部部長周紅斌，市人大常委會副主任常敏，昆明市政協副主席李冰晶，中共昆明市委統戰部副部長、市台辦主任王蓉，昆明市台聯會黨組書記段超、會長李為民，呈貢區委常委、統戰部部長 潘 勁，呈貢區人大常委會黨組成員余利鴻，呈貢區政協副主席張雁，昆明台灣同胞投資企業協會常務副會長陳嘉雄，雲南斗南花卉產業集團執行總裁錢崇峻，昆台兩地花卉產業代表人士、在昆台胞台屬等出席開幕儀式，王蓉在開幕式上致辭。

王蓉指出，鮮花同是昆明和台灣兩地最明媚的特質和最絢麗的色彩。昆明，四季看花花不老，半城山水半城花，是享譽世界的「春城」、「花都」。台灣，是世界級花卉島和「熱帶花卉王國」，「蘭花之鄉」頌稱享譽世界。鮮花，已經成為昆台兩地友好往來和文化交流的一張新名片。

王蓉表示，花是大自然的精靈，是上天賜給我們最好的禮物。花植設計源於大眾文化和當代生活，承載著我們對美好生活、美好未來的熱烈嚮往。舉辦「山海花語——2021兩岸花植設計嘉年華」主題體驗式線上線下交流活動，旨在以花為媒，加強昆明和台灣在花卉文化、花植美學設計領域的交流與合作，持續深化昆台兩地人文交流、築牢兩地同胞共同精神紐帶，用親情交融開啓一段心靈契合的文化藝術之旅。