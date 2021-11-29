台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席開幕儀式。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「大專院校109學年度啦啦隊錦標賽」29日在台中熱鬧登場，共30所大專院校、約500名選手齊聚台體大學體育館參賽。台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席開幕儀式，感謝中華民國大專院校體育總會首次在台中辦理全國啦啦隊體育盛會，促進運動交流，推廣啦啦隊運動。

運動局指出，由中華民國大專院校體育總會與市府共同主辦的「中華民國大專院校109學年度啦啦隊錦標賽」，推展大專院校啦啦隊風氣及展現大專青年活力，賽制分為競技啦啦隊和舞蹈啦啦隊兩種項目，分為團體組、5人組、啦啦舞團體組及雙人組等14組。

運動局表示，中部地區大專院校包括國立台灣體育運動大學、弘光科大、修平科技大學、國立台中科技大學、東海大學、亞洲大學、中國醫藥大學、國立中興大學等校都曾參與該賽事，其中國立台灣體育運動大學曾獲得106學年度公開嘻哈雙人組冠軍，並代表參加2018年世界大學啦啦隊錦標賽嘻哈雙人組獲得第三名佳績。

李昱叡說，市長盧秀燕上任後積極推動各類體育運動，加強合作辦理賽事及培訓，今年10月也在北區國民運動中心辦理「2021第三屆全國啦啦舞蹈錦標賽暨110台中市長盃啦啦隊錦標賽」，各隊切磋舞藝，非常精彩，未來將持續優化運動設施，提供市民優質的運動環境，並培育優秀運動人才。