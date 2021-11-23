投信法人表示，在第三季財報效應以及多數企業對明年展望正向等利多消息帶動下，台股不但逐步擺脫9月諸多負面消息的反覆影響，從10月初的低檔16162點開始走揚，交投也有挑戰新高的氣勢。

在產業部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，根據中國今年雙11檔期（10月26日到11月15日）銷售數據，線上通路電視銷量年增11％達420萬台，整體銷售情況優於市場預期。此外，整體上游晶圓代工維持滿載至明年上半年的趨勢不變，部分製程持續漲價，也消弭了之前投資人對於產業庫存調整的擔憂。

展望後市，廖哲宏指出，從近期的產業數據以及企業展望表現觀察得知，長期而言仍看到電動車、AIoT、高速傳輸等長期趨勢的持續發展，呼應先前對產業的正向看法。此外，隨著明年第一季的展望愈趨明確，先前市場擔憂供過於求的景氣循環股，短期也有機會看到不錯的股價表現。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股上市櫃企業第三季獲利繳出亮眼成績單，顯示基本面動能無虞，並且推升台股創近期波段高點，不過接近歷史高點市場近關情怯，導致漲勢趨緩，成交量能熱度也下降，回顧7月台股創高時，日均量約為5500億元至6000億元，而11月日均量為3680億元，若量能能略增至4000億元以上並穩定維持，則有利於台股上攻力道。

葉獻文認為，台股確實有走揚的本錢，除企業獲利大好，經濟部公布第三季製造業產值，隨全球景氣穩定復甦、終端需求增溫、新興科技應用持續擴展、消費性電子新品接續上市，加上原物料價格居高不下，推升產值達4兆1874億元，寫下歷年單季新高，年增29.68％，也是連續四季正成長。看好目前大盤均線呈多頭排列，短線雖有震盪，但大幅拉回機率低，加上國際股市維持強勢，高檔賣壓消化後仍可望再攻萬八。