預估到2035年，透過5G驅動的全球經濟活動規模將超過13兆美元，經濟部11日表示，將推動三大重點工作，包含：引導產業升級轉型、催生5G先進示範、加速國際鏈結，擴大核心供應鏈優勢，帶動5G發展新機會。

行政院長蘇貞昌則表示，台灣資通訊產業備受世界肯定，包括半導體等在全球5G產業生態系當中占有關鍵地位，且台灣符合國際對「乾淨供應鏈」的需求，相關部會應持續擴大台灣的核心供應鏈地位。

經濟部今天在行政院會報告「擴大核心供應鏈優勢帶動5G發展新機會」，在引導產業升級轉型方面，經濟部表示，自2015年迄今補助業者5G研發金額達19億，台灣擁有完整的5G產業供應鏈，包含台積電的晶圓代工、聯發科的5G手機晶片、宏達電的5G VR娛樂、鴻海的手機、智邦的5G交換器、穩懋的功率放大器、台郡的材料等。

在加速國際鏈結方面，經濟部指出，營造5G共通驗測環境，加速台廠進入國際5G供應鏈，推動作為包含營造全球第二個獲國際組織( TIP)認可的5G開放系統整合驗測實驗室；快速介接國際驗測標準，策略目標則是加速台廠產品研發與上市；培植更多國際市場接受度高之國產5G產品。

經濟部說，美中科技紛爭、全球供應鏈移轉，變局開啟台灣的契機，我國已具備全球5G最佳合作夥伴的條件，有完整ICT供應鏈，和民主、開放的政治與貿易體制，台灣應立基於可信賴供應鏈的形象，與美國及其他國家積極建立戰略合作夥伴關係，共創經濟新局。

蘇貞昌指出，根據國際經濟分析機構研究，預估到2035年，透過5G驅動的全球經濟活動規模將超過13兆美元，而以5G作為關鍵技術的應用範圍涵蓋智慧醫療、智慧城市、智慧製造、娛樂、車用等領域，具有極大的發展性，勢必帶動廣泛的產業轉型。

蘇貞昌說，台灣網路通信產業鏈產值預估將超過新台幣1.2兆元，已成為台灣主力產業之一。為全力發展5G加值應用服務，政府透過前瞻預算，從2021年至2025年共投入490億元，協助業者加速、加大力道推動5G普及建設，整體自預算、法規、場域、人才，全方位營造5G創新運用環境。

蘇貞昌說，現正值全球供應鏈重組，疫後經濟復甦之際，各國政府紛紛擴大基礎建設投資，例如美國就投入650億美元挹注寬頻網路建設，結合衛星通訊及5G等技術，打造高速網路。

他指出，台灣資通訊產業備受世界肯定，有其優勢利基，包括半導體、零組件到終端設備如手機等，在全球5G產業生態系當中占有關鍵地位；而台灣民主體制、開放市場、完善法治環境與政府資訊透明、重視資安等特質，都符合國際對「乾淨供應鏈」的需求。

蘇貞昌要求經濟部、科技部、教育部把握5G發展的新契機，切入國際市場，妥適培育相關人才，持續擴大台灣核心供應鏈地位。