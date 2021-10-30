新北果菜公司去年10月起引進質譜化學快速篩檢技術，平均每月抽驗量約900件，檢驗總筆數達1萬448筆，共有586筆不符合規定，銷毀總重7萬523公斤，不合格率占5.6％，依每日檢驗資料數據分析，以青蔥、芥菜、辣椒及茼蒿不合格比例較高。

新北果菜公司使用質譜化學快速篩檢滿1年，較過去沿用的生化法不合格率0.1％相對提高，短短1年期間不合格率從16％降到5％，除每日針對進場蔬果抽驗以外，更是全國首先將此技術應用在校園營養午餐有機蔬菜及產銷履歷蔬菜的檢驗。

新北果菜公司去年10月起引進質譜化學快速篩檢技術。（新北果菜公司提供）

新北果菜公司說明，除依單位進貨量及品項分配抽驗件數外，並視蔬果生產季節針對高風險作物加強抽驗，其中青蔥、芥菜、辣椒及茼蒿不合格比例較多，除使用非允許用藥外，農民未依照安全期過便急於採收，是致使農藥超標主因之一。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，果菜批發市場為食安把關最後一道防線，肩負為民眾把關之重任，公司除加強檢驗人員訓練並增聘2位專業人員加入，檢驗不合格蔬果立即進行現場封存並銷毀，民眾選擇蔬果時一定要謹記「吃當季、可溯源、有標章」，並搭配各類蔬果不同的清洗方式，以「流動水」沖洗並以軟毛刷清洗蔬果可降低農藥殘留，即可安心享用新鮮蔬果。