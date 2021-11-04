明基材(8215)今天舉行線上法說會，董事長陳建志指出，第4季面臨面板跌價、缺電、缺料、運費上揚等不確定因素，但整體而言，現在進入雙十一銷售旺季，對消費性產品展望樂觀，目前營收比重最高的偏光片第4季訂單和產能利用率和第3季差不多，負面影響沒有那麼大。

明基材第3季營收40.46億元，年增6％，產品組合轉佳與匯率穩定，毛利率20.5％，優於去年同期的14.91％，稅後淨利2.68億元，年增130％，每股盈餘0.84元。累計前3季營收124.06億元，年增12.9％，毛利率18.33％，稅後淨利7.09億元，年增214％，每股盈餘2.21元。

陳建志指出，第4季有面板跌價、大陸缺電等不確定因素，原物料、運輸費用及大陸能源價格都在漲，公司會反映給客戶。至於大陸限電，客戶受限電衝擊也不明顯，明基材產出並沒有太大影響，都還在掌控範圍。

明基材毛利率第3季創高，陳建志指出，毛利率這幾季都在上升，主要是產品組合改變，偏光片比率下降。目前偏光片和隔離膜都是滿載，隔離膜新的產能明年第2季開出。

明基材也持續推出消費性新產品，隱形眼鏡在大陸、台灣推出彩色片，每年以20個花色推陳出新。醫療產品藉由小型購併、敷料推出新產品，目前醫療產品營收比重約10％以上，未來逐步提升中。

總經理劉家瑞表示，電池隔離膜目前產能每年4000萬平方米，至2022年底年產能擴增至1億平方米，現階段正在評估如何切入純電動車的市場。

偏光片方面，第3季底面板價格有比較大幅度調整，明基材偏光片很快調整產品組合，持續往高毛利機種，雖然難免受到面板價格下滑影響，但偏光片價格隨著市場行情調整，彈性快速應對客戶的產品需求，讓價格和利潤能夠維持。

2022年偏光片市場需求面來看，劉家瑞認為，現在面板稼動率有些往下，明年不確定性大，明年如果面板需求會調整，偏光片大概是平衡的狀態。隨著面板價格調整，預期偏光片價格一樣會做一些調整，但不至於會低於去年的價格。

明基材2021年資本出約7～8億元，因應公司轉型、高附加價值及研發投入，明年估計15～17億元。至於明年產品成長性，陳建志認為，偏光片產品預期持平、醫療和車用都有望雙位數成長。