喬山(1736)第3季營運受海陸運輸費用劇增、原材物料成本上漲及台幣升值等不利因素，造成毛利率及營益率下滑，再加上公司預提一次性呆帳損失，單季每股虧損1.67元。喬山指出，最壞的情形已經過去，目前旺季訂單充足，第4季營收及獲利可望同步躍升。

喬山第3季因外部環境干擾，導致獲利狀況不如預期，但海運費用、匯率這些造成額外成本負擔的因子，近期以來已見收斂。放眼第4季，健身器材產業步入旺季，預估商用營收占比攀升、客戶調價毛利率提升之效益也將顯現，再輔以越南二期工程完工投產將優化物料成本，喬山說，第4季營收及獲利可望同步躍升。

喬山10月合併營收27.9億元，年增2.6%，以美金表達則年增6.2%。前10月營收計238.2億元，年增11.5%，以美金表達成長率為18.1%。

對比2020年同期家用器材需求爆發性成長，雖2021年全球家用市場較前一年規模縮小，但喬山前10月仍維持雙位數的年增，接下來歲末節慶採購旺季即將登場，再加上健身房搭配在家運動的混合式運動模式興起引發拉貨動能，喬山全年家用營收有機會刷新紀錄。

全球疫情趨緩後，各國健身房重新營業並持續拓點當中，喬山在疫情期間深耕並加大全球各大連鎖健身房布局，為主要設備供應商，隨著市場熱絡、客戶成長，商用營收可望持續向上。