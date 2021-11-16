隨著歐美疫情趨緩解封，航太明年展望趨於樂觀，美股波音周一大漲5.45%；鋼鐵航太概念股豐達科(3004)10月營收年增率65%且達到今年以來最高；榮剛(5009)也對航太展望樂觀。

隨著客戶需求增加，航太扣件廠豐達科(3004)10月營收為1.35億元，達今年以來最高，年增65%；公司自8月營收的年增率轉正，微增0.52%，9月及10月之年增率跳升，9月營收1.33億元，年增55.87%；10月營收1.35億元，年增率65%且達到今年以來最高。但今上半年營收下滑較多，今年前10月營收11.36億元，仍年減21.15%。

去年第一季新冠肺炎疫情爆發以來，全球航空業受衝擊。展望未來，隨著歐美各國疫苗始打普及，確診數下降並解封，預計後續可望帶動航空業需求逐漸復甦。航太及工業扣件廠豐達科為波音、空巴(AIRBUS)等長期供應商，未來業績也可望逐步回穩。

豐達科航太事業營收占比約7成，隨著疫苗施打率攀升，有助跟上航空業長期復甦趨勢；豐達科占比3成的工業用事業需求已增強，主要受惠歐美車市及工業復甦，預期今年該事業保持穩健。豐達科前三季淨損1.01億元，每股淨損1.93元。

台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)今年以來獲利逐季向上，公司看好第四季續揚，也對明年航太產業看法樂觀。

榮剛表示，今年以來民生工業與基礎建設需求大增，持續帶動工具鋼與不鏽鋼價格飆升，並適時反映售價，營運績效逐季改善。

展望第四季，榮剛預估第四季出貨維持向上提升，從接單情況來看，目前整體訂單能見度已達明年第二季，預期到明年上半年營運都能持續佳績。隨著明年航太產業持續復甦，加上高毛利產品功能型不鏽鋼需求將再度推升，將為營收增添新動力。

榮剛第三季淨利季增約28%，每股淨利0.45元，前三季營運比去年同期大幅成長，前三季歸屬母公司業主淨利為5.06億元、年增321%，EPS為1.15元，創下近6年來同期新高。