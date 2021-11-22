記憶體市況透曙光，投行估其跌價情況明年上半年有望觸底，推升美國記憶體大廠美光19日大漲7.8％、收83.03美元，飆上6月30日來收盤新高。台股記憶體大軍22日來勢洶洶，威剛（3260）、十銓（4967）、品安（8088）、商丞（8277）聯手漲停，南亞科（2408）也勁揚逾8％，記憶體族群遭外資以「凜冬將至」砍殺後，股價有望回春。

美光在外資看好記憶體產業改善、股價有望反彈，並預估其明年公司盈餘有望恢復成長態勢，激勵其股價19日飆上83.03美元，創近五個月新高。

利多消息也推升台股記憶體概念股22日群起上攻，威剛、十銓、品安、商丞盤中聯手亮燈漲停，十銓推出兩款DDR5超頻記憶體，將於11月上市，法人預估可望進一步帶動營運。

指標股南亞科股價大漲近9％，最高價衝上76元，創近四個月新高，成交量午盤也已突破4.2萬張，有望挑戰8月11日大量；華新集團的華邦電也大漲逾半根漲停板，重返5日線之上、30元整數價位失而復得、旺宏同樣大漲3％以上。

投行指出，記憶體趨勢正在轉變，超大規模雲端業者資本支出今年底前有望逐步增溫，預估記憶體跌價情況有望自明年上半年趨緩，於上半年就有望觸底，市況回溫可期。

不過，記憶體市況發展目前依舊多空紛陳，市場傳出，紅色供應鏈擴大DRAM發展能量，陸指標廠長鑫存儲、兆易創新等利基型DDR3相關產品產能陸續開出，預計明年下半年將增量生產，恐衝擊國內記憶體業DDR3產品市況。

法人指出，美股科技股表現強勢，導致台股現階段市場資金仍持續於電子族群中輪動、尋找機會，記憶體族群現階段利多、利空消息面「大亂鬥」，建議投資人可多加觀察法人操作，或鎖定有望受惠年底集團作帳行情之個股布局。