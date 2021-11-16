股王矽力-KY(6415)第三季毛利率衝上歷史新高，明年動能持續看俏，今(16)日再登天價5400元，盤中漲幅逾3%。

矽力-KY2第三季受惠於PMIC(電源管理IC)市場供需持續吃緊，且在大陸市場市佔率持續成長，矽力-KY單季營收為59.14億元，季增加12.47%，毛利率因市場供給吃緊，Chromebook、家用需求下滑，新品或高毛利產品銷售比重上升，如商用筆電、資料中心、工控等，淨利率則隨著營收規模擴大、費用控管得宜，單季毛利率衝上56.25%，稅後淨利18.38億元，季增加20.77%，EPS為19.58元，目前矽力-KY累計前三季每股獲利46.35元。

展望第四季是傳統消費性旺季，目前儘管消費型筆電、電視、面板需求下降，但電源管理晶片供給仍緊缺，矽力-KY並沒有感受客戶拉貨力道趨緩，其他產品包含汽車、資料中心、SSD等需求則相當旺盛，因此，矽力-KY第四季會盡量提高工廠效率，使產出量與第三季持平。在產能有限下，矽力-KY也會生產較高端的產品，有利於提升ASP，法人也預估，矽力-KY今年每股獲利有機會上看64元。

矽力-KY今年營運成長動能來自伺服器、5G基地台，雖汽車電子貢獻營收比重目標較原先慢，但矽力-KY也爭取到許多車用新客戶，還是看好汽車電子整體放量非常快，矽力-KY期望2022年汽車電子營收比重將自今年的1.5~2%提升至3-~5%。

另外，晶圓產能緊張將一路延續到2022年，矽力-KY預計晶圓代工產能取得將提升，加上新產品效益發酵，業績可望延續穩定成長趨勢。