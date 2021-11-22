房市買氣暢旺，台中搶地盛況空前，尤其是海線四雄-沙鹿、龍井、梧棲、清水，已成建商角逐「海霸王」的一線戰區，已推案金額達450億元，將釋出超過6000戶案量。

受惠台中海線副都心建設不斷、前景看好，包括精銳、總太、新業、國聚等建商也跨足梧棲、沙鹿、龍井等區域購地推案，推升海線房價上看3字頭。

根據台中市建經協會統計資料顯示，2021年，台中前20名購地建商大戶，在海線土地交易面積達14270.91坪，如新業、大華、富宇合計買進沙鹿區5581.84坪；總太、聯悅合計買進梧棲區3980.02坪；國聚買進龍井區1924.2坪、富宇包下清水區2784.85坪土地。

其中，新業與聯悅購入沙鹿、梧棲的土地單價都創下新高價，分別為每坪38萬元與40.43萬元。海線四區已推案金額達448.6億，總計6236戶。

台中海線擁有台中國際機場、台中港的雙港國際流通優勢，許多重大投資建設重壓海線，十項重大建設中就涵蓋了交通、產業園區、觀光旅遊與民生機能，從開路、引資、就業、創人潮，打造台中海灣區最佳移居環境。

其中，「台中國際機場門戶計劃」與「台中港科技產業園區」升級，則是將航太、半導體、車用電子等供應鏈聚落導入海線地區，如昇陽國際半導體將投資72億元於台中港科技產業園區建置全球第一座自動及智慧化晶圓再生工廠；車王電子也預計在台中港科技產業園區打造電動車智慧生產基地；其他像是綠能風電、光學電子等76家知名企業都已進駐，總投資額超過1200億元，就業人口紅利將持續湧入，助攻區域房市買氣。

精銳建設行銷經理簡立凱指出，地產開發商搶地競逐火熱，選地哲學與土開策略成為未來推案規劃、銷售的重要關鍵。從城市發展軸線與市政建設的重心可觀察出潛力發展區域，再加上產品具獨特差異性又符合市場需求，才能在這場房市激戰中立於不敗。

攸關海線地區聯外交通的重要建設，包括「台中國際機場門戶計畫」、「特五號道路」、「捷運藍線」與「海線雙軌高架(大甲-追分)」；其中「特五號道路」將最先完工啟用，預計明年通車，可有效紓解進出中科的交通運量，成為西屯區與龍井、沙鹿及清水的重要連絡道路。

住商不動產七期加盟店經理黃盟翔分析，相對於西、南屯區動輒40、50萬以上的房價，目前海線地區三房總價千萬元尚屬可接受範圍，加上區域建設話題多，可預期上漲空間大，許多中科白領與醫護人士等青年購屋族也都選擇西進海線，基本盤有撐，吸引大批建商湧入海線購地推案。

其中，精銳建設開發地點皆要符合交通要道、商圈機能、大型街廓綠地等要素，比自住客更苛求的標準才能讓購屋客欣然買單。今年第四季新推出位在沙鹿站特區新案「精銳錦」，與沙鹿車站商圈為鄰，各項生活機能齊全、發展成熟，為在地客購屋首選區域，更有西、南屯客戶因精銳品牌力吸引而跨區詢問購屋。

「精銳錦」基地規模達1378坪，與周邊校區綠地景觀相連可達萬坪綠覆，更享有公園、校園第一排第一景，為沙鹿、梧棲當地罕見的大基地、高綠覆新案，產品規劃均質38坪三房格局，純住家社區，每戶總價1300~1500萬元，公開後即好評不斷。