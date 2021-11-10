受惠全台代銷案屢開紅盤，不動產「代銷龍頭」海悅國際（2348）今（10）日公布2021年第三季合併財報，前3季獲利狂飆，再賺1個股本，EPS達10.9元。

悔悅今天公布第3季合併財報，單季營收11.21億元，年增率1.26％，營業淨利5.10億元、稅後淨利3.52億元、每股稅後盈餘3.30元。

累計1~3季合併營收35.81億元、營業淨利15.86億元、稅後淨利11.60億元，年增率分別為52.64％、53.23％與37.43％，前三季EPS逾一個股本達10.90元。

海悅表示，受惠成本費用控制得宜，帶動第3季毛利率回升至63％，較上季增加10.82個百分點，前三季平均毛利率亦回升至60％水平。

展望全年，海悅表示，雖今年受到本土疫情干擾，亦有營建成本飆高、全球通膨情況與利率走向等因素，然海悅代銷本業布局全台，且在手接案量充沛，今年營運仍可望上揚，公司並持續且深度與理念契合建商合作，加上多元業務逐漸開展，營運三箭並進策略，中長期審慎樂觀。

海悅第三季全台熱銷建案，包括：台北市《敦仰》、《帝璟苑》、《擎天森林》、新北市《聯上澐朗》、《順天淳美術》、《宏普Garden Park》、台中《豐邑浩瀚湖濱城》與台南市《桂田磐古2》等重磅建案銷售接連告捷，其共同特色為區域房市的主流銷售商品，且具合理之單總價商品。

海悅表示，疫情趨緩雖有助於房市，然營建成本飆高，對於後續房市銷售影響仍需觀察，在央行打炒房不打房的原則下，房市買氣仍以首購首換之剛性需求為主，亦是公司佈局建案的重點規劃，且未來全球通膨情況與利率走向兩大因素，將會是房市後續觀察指標，在利率維持相對低檔時，不動產仍將是資產配置的主要選項之一，公司領先業界，兩年前已將代銷建案版圖擴及全台，亦已墊高單月營收規模的基期。