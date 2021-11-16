貿聯-KY(3665)前3季財報出爐，第3季稅後盈餘為6.06億元，季增9.95%，創下單季歷史新高，由於電動車及數據中心客戶需求強勁，貿聯-KY預估，第4季營運可望維持第3季水準。

受惠於工業用線束、車用線束、電器線束出貨攀升，以及資訊科技，數據中心線束需求強勁，貿聯-KY第3季合併營收為74.15億元(約當2.66億美元)，較去年同期以新臺幣計增加22.58% (以美金計增加29.61%)，單季營業毛利為17.54億元，季增4.99%，單季合併毛利率為23.66%，季減0.15個百分點，稅後淨利為6.06億元(2176萬3000美元)，較去年同期計算增加21.36% (以美金計增加28.32%)，單季每盈餘為4.54元(約當0.1628美元；累計前3季合併營收為205.65億元，年增26.39%，營業毛利為47.86億元，年增15.07%，合併毛利率為23.57%，年減2.29個百分點，稅後盈餘為14.67億元，年成長18.22%，每股盈餘為11.02元。

貿聯-KY表示，第3季合併營收創下單季歷史新高，雖然原料與製造成本明顯走升，但公司持續轉嫁成本至客戶端，且長期動能(半導體、能源及儲能、數據中心、電動車及充電)營收占比明顯提升，有助於抵減部分成本壓力，加上公司多年來積極落實分散製造基地的備援供貨策略，東南亞疫情所產生的斷鍊風險已降至最低，推升第3季獲利維持水準。

就各產品來看，工業用線部分，半導體設備出貨續增、能源(儲能)拉貨轉強；東南亞疫情降載之產能已轉由其他廠區填補，占第3季營收比重約19%；資訊科技與數據傳輸方面，數據中心出貨進一步增長、動能持續，同時商用雲端數據服務客戶所公布之季度資本支出亦持續攀升，擴充基座以及dongle已透過設計修改以減輕晶片短缺衝擊，占營收比重約34%。

在車用線及電器用線部分，車用線因電動車大客戶以優越的應變能力維持拉貨動能；主要越野車(Off-road Vehicle)客戶調低年底前的出貨預期，但明年庫存需求仍強，占營收比重約17%；至於電器用線因英德系主要客戶出貨仍強，2022年新產品已開始開發，可望在明年初上市，占營收比重約28%。

貿聯-KY於今年10月1日宣布收購德商LEONI的工業應用事業群，預計於明年初完成交割，此收購將加速實現公司長期策略，包括：布建生產基地於三大洲、引進新客戶、擴大新產品線、增加技術和服務能力，並提升企業價值。