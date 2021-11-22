22日，根據韓國技進研究院(KIAT)最新數據，韓企的研發費用在2020年時，還是成長3%以上，其中，以製造業者占的比例最高。

隸屬於韓國產業通商資源部的KIAT調查發現，全韓前千大企業中，2020年的研發金額共為55.4兆韓元，約466億美元，年增率為3.35%。同時，也占總營收的4.53%，年增4.29%。

事實上，韓企整體研發金額占營收比率，從2010年以來一直在增加。2020年韓國製造業的研發支出為47.4兆韓元，占全部千大韓企的89.1%。同時，有千位員工以上的，研發費用更是占85.5%。

例如，以三星電子為首的9家大財閥，2020年花在研發上面的錢至少都是1兆韓元起跳，這9家大廠共支出研發費34.2兆韓元，占全韓千大企業近62%。

各家研發費用中，三星電子以17.8兆韓元居冠，其次是SK海力士的3.4兆韓元、LG電子約3兆韓元，現代汽車則撥了2.8兆韓元。

KIAT表示，這些韓企的研發金額增加是一件好事，可為疫後的韓國經濟成長鋪路。