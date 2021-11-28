南投縣今年「國際身心障礙者日」活動走進樂園舉行，上千名身心障礙者與家屬歡度周末。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣上千名身心障礙者及家屬今天由縣長林明溱等人的陪伴下，暢遊九族文化村，參與宣導活動，共度周末假期。林明溱表示，疫情發生迄今，許多身心障礙朋友遭受經濟衝擊，若出現急難救助情形都可向縣府反映，縣府將盡力協助，幫忙度過難關。

每年12月3日為國際身心障礙者日，南投縣今年「國際身心障礙者日宣導活動」配合宣導彩券公益形象，首次走進主題遊樂園九族文化村舉辦，上千人身心障礙者與家人28日暢遊樂園，參與團體競賽、彩繪、政令宣導及抽獎等活動，縣長林明溱與社會及勞動處長林志忠到場同樂，場面溫馨熱鬧。

林明溱表示，今年雖受疫情因素影響，但縣府關懷身心障礙朋友的心卻絲毫未減，近期疫情警戒陸續解封，安排在九族文化村，讓大家共度愉快的周末假期。許多身心障礙朋友因疫情受到極大衝擊，部分因經濟發生困難，生病沒錢就醫、無力繳納小孩註冊費、三餐不濟等需要急難救助情形，縣府會盡力協助。

林志忠指出，南投縣府解決身心障礙朋友「行」的問題，身心障礙者免費乘車補助額度從每月300元逐年提高至1000元，並陸續增購、汰換府內溫馨巴士，近年更結合民間資源，推出包括身心障礙個人照顧及家庭支持等多項福利項目，照顧更多身心障礙朋友。

林志忠表示，南投縣府長期照顧身心障礙者，在埔里鎮設置身障福利大樓的輔具中心外，另成立第二輔具中心，提供輔具租借、輔具評估、輔具維修、輔具回收、二手輔具媒合、輔具宣導等服務，讓身心障礙者「找得到」、「看得到」、「用得到」。