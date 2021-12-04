縣長楊文科（左）頒獎表揚新竹縣338志工，鞠躬感謝志工們長期義務付出。（羅浚濱攝）

新竹縣政府為慶祝國際志工日，感謝志工們的無私奉獻，4日舉辦「快樂志工，有您真好」志工大會師並表揚338位志工，最年長的吳書境和服務時數最長的李祖民獲頒金級獎，縣長楊文科鞠躬感謝志工們長期義務付出，精神令人感動，讓社會充滿愛和溫暖。

楊文科表示，新竹縣有1萬3千多名志工，屬社福類有6800多人，若以時薪160元和服務時數來推算，整體總產值將近8千萬元，希望志工們繼續為大家服務，同時號召更多民眾加入志工行列，一起讓社會充滿愛心。

社會處長李國祿表示，志工服務沒有年齡限制，這次獲金級獎的志工吳書境已經87歲了，仍持續在新豐鄉埔和社區發展協會的環保類服務，證明長輩不只活到老、學到老，還服務到老，願意貢獻自己的能力與經驗來回饋社會。

今年榮獲金級獎章的志工有74位，須服務2000小時以上，服務時數最多的為台大生醫竹北分院志工李祖民，服務時數高達5854小時，幾乎所有時間都奉獻在志工工作，令人感佩。

此外，服務1500小時以上銀級獎章有46位，服務1000小時以上銅級獎章有102位，還有榮譽獎狀116人位，共計頒獎表揚338人，總計累積服務時數達49萬小時，顯示新竹縣志工服務的熱誠和績效卓越。

會中，信勢社區發展協會、新竹縣警察志工服務協會、新竹縣文化局志願服務隊、竹北社區發展協會及新竹縣家祿儲蓄互助社等5個志工團體，精心準備節目展現高水準的才藝表演，讓志工伙伴的經驗得以交流傳承，一起讓社會變得更好。