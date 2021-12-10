全世界有1400多種蝙蝠，台灣就有38種，是台灣最大的哺乳類類群，野生動物保育逐年受到重視，但蝙蝠這種冷門動物不受民眾青睞，加上新冠肺炎疫情影響，讓蝙蝠保育推廣更雪上加霜。（南投林管處提供／吳建輝南投傳真）

金黃鼠耳蝠保護目前的做法是創造棲地，以及減緩棲地被開發與污染，也希望能有更多人一起來了解蝙蝠。（南投林管處提供／吳建輝南投傳真）

10多年前前有大批棲息在水林鄉長許裕欽住家屋簷梁柱的蝙蝠，如今也都消逝殆盡，金黃鼠耳蝠保護目前的做法是創造棲地，以及減緩棲地被開發與污染。（南投林管處提供／吳建輝南投傳真）

奧萬大國家森林遊樂區11日起一連兩天，在園區舉辦愛心惜物義賣活動，所得將全部捐給致力於金黃鼠耳蝠保育的雲林縣水林鄉黃金蝙蝠生態館，水林鄉黃金蝙蝠生態館負責人張恒嘉表示，生態館從事教育、研究及棲地保護等工作，感謝奧萬大志工伙伴，一起為保育金黃鼠耳蝠盡一份心力。

奧萬大歲末惜物義賣活動，是由奧萬大國家森林的志工自主發起，至今已經邁入第10個年頭，逐漸變成志工間的傳統，南投林管處長李政賢表示，志工們固定在12月中旬舉行惜物義賣，並將義賣所得捐給需要保育或慈善公益團體，讓遊客在購買義品同時，還能為社會、為野生動物保育付出心力。

張恒嘉表示，全世界有1400多種蝙蝠，台灣就有38種，是台灣最大的哺乳類類群，野生動物保育逐年受到重視，但蝙蝠這種冷門動物不受民眾青睞，加上新冠肺炎疫情影響，讓蝙蝠保育推廣更雪上加霜，其中金黃鼠耳蝠在全球都有現蹤，但又以台灣的群體最為龐大。

張恒嘉說，保育從認識開始，前年開始接觸到奧萬大的志工伙伴，也投入蝙蝠屋的製作，攜手進行黃金鼠耳蝠的保育，也積極與更多研究蝙蝠的單位合作，經過他們的努力也順利讓黃金鼠耳蝠列為國家易危等級物種。

張恒嘉強調， 10多年前前有大批棲息在水林鄉長許裕欽住家屋簷梁柱的蝙蝠，如今也都消逝殆盡，金黃鼠耳蝠保護目前的做法是創造棲地，以及減緩棲地被開發與污染，也希望能有更多人一起來了解蝙蝠，也期盼政府、有關單位能夠重視，相信這對黃金蝙蝠保育會有很大的助益。