寶貝潛能發展中心2013年發起「寶貝家園」計畫，歷經8年，在桃園市八德區白色希臘式建築外型簡約吸睛，日前還在臉書引發討論。但疫情影響募款大幅縮減，現在缺乏工程款2286萬元，呼籲22866人站出來捐款1000元，幫助寶貝家園順利完工。

寶貝潛能發展中心表示，國際獅子會300G2區總監胡耀輝以及桃園市桃園女獅子會會長陳麗芬在得知寶貝中心面臨鉅額工程款的困境，一秉獅子會的服務精神，立即號召各區獅友們發揮愛心，集結善款助寶貝築家，同時也呼籲社會大眾一同支持，讓寶貝家園能在明年順利開幕，並有完善的設備，讓慢飛寶貝們能在優質的環境裡學習。

在寶貝家園今天早上舉辦「聖誕傳愛，寒冬送暖」公益活動，邀請身障勇寶貝與國際獅子會的獅友們一同共襄盛舉。現場成人勇寶貝展現活力四射的啦啦隊表演，同時也邀請貴賓和勇寶貝一同佈置聖誕樹，為寶貝家園送上暖心祝福。

寶貝潛能發展中心主任陳美谷表示，「寶貝家園的初衷是讓每一位身心障礙者學習自立自助，但受疫情影響，家園募款速度趕不上工程的進度，目前仍缺工程款2286多萬元及設備費用，邀請社會大眾1人捐1000元，只要有22866位善心人士就可以助寶貝家園順利完工」。此次感謝國際獅子會拋磚引玉，募集善款幫助寶貝家園築家，希望社會大眾關懷身心障礙者的早療及就業問題，一起幫助身障者打造友善的學習環境。