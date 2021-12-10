立法委員楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取4850萬元預算進行原地拆除重建工程建。（王文吉攝）

大社、岸裡社區活動中心為老背少建築，有混凝土爆裂、鋼筋鏽蝕裸露等情形。（王文吉攝）

台中市神岡區大社、岸裡社區活動中心及岸裡國小圖書室建物為4層樓建築，早期為地方仕紳募款興建，有混凝土爆裂、鋼筋鏽蝕裸露等情形。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取4850萬元預算重建，10日上午舉辦工程說明會，將由岸裡國小發包，預定明年9月底前開工。

立法委員楊瓊瓔及市議員羅永珍服務處10日邀集台中市政府教育局、民政局、神岡區公所等相關單位，前往大社岸裡社區活動中心舉辦市民活動中心改建規劃說明會。

神岡區公所主任祕書高文生指出，大社岸裡社區活動中心為岸裡國小校地範圍，早期為地方仕紳募款興建，屋齡約30年。由於建物年久失修，1樓至3樓牆面出現裂縫、滲水、剝落、白華等問題；4樓建築物平頂也有裂縫、混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕等。

羅永珍也說表示，大社岸裡社區活動中心為老背少建築，且無使用執照，包含老人關懷據點、社區發展協會、巡守隊、舞蹈班、歌唱班等社團借用，空間亦不敷使用，多年來地方一直爭取於原地拆除重建，以維安全。

楊瓊瓔及羅永珍爭取拆除重建，經民政局與教育局協調後，將於111及112年度分年編列4850萬元預算。教育局副局長葉俊傑說明，為讓社區居民及師生有安全舒適的活動中心及圖書室，將由岸裡國小辦理發包施工，1樓及2樓規劃為市民活動中心，3樓為岸裡國小圖書室。

「終於成功爭取到經費了！」大社里長高元平及岸裡里長謝繼潭感謝楊瓊瓔委員及羅永珍議員努力不懈的協助爭取經費，也感謝盧市長了解鄉親需求。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益期盼未來落成啟用後，可提供里民及學校師生一處嶄新空間，日後無論是舉辦各項會議、政令宣導亦或是辦理育樂活動等，都可以提供各位鄉親充分利用，發揮里民活動中心最大功能。