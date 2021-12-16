彰化縣彰化市樂齡學習中心楊燕卿女士（68歲）自小病痛纏身，行動不便的桎梏曾令她痛苦不堪，直到看到彰化樂齡中心的「快樂學習、忘記年齡」標語，開始接觸樂齡學習、從事志工服務，找回自信及對生命的熱情，更進一步回饋給弱勢族群。她今天獲教育部頒發樂齡教育「志工奉獻獎」。

教育部今天上午在國家圖書館多功能展演廳辦理「第5屆樂齡教育奉獻獎頒獎暨2021年樂齡學習論壇」，藉此鼓勵在樂齡學習服務積極的個人及單位。

教育部表示，今年共計有181件參賽資料進入決審，經過嚴謹的審核機制，遴選出11個團體獎及48位個人獎，個人獎的得獎者來自全國各階層，無私奉獻，傳達樂齡夥伴不求回報的精神，值得各界學習。

本屆16位教學優良獎的講師各有專長，包含營養保健、運動體能、數位資訊、藝術創作等，平均年齡54歲。高雄醫學大學陳昭彥副教授同時也是樂齡大學的老師，推動讓長輩安全且好上手的運動，獨自在家也可看圖操作自如，陳老師表示，期望透過微薄力量讓「長輩的今天比昨天更好，今年比去年更健壯」。

來自台南市新營區樂齡中心黃祐丞老師（24歲）是本屆最年輕的得獎者，教學專長為科技應用，教學設計以理論為骨幹，尤其擅長將長輩為科技困擾的地方，轉為容易理解的例子，是青銀共學的最佳典範。

12位卓越領導獎得獎人，平均年齡60歲，分別來自學校、民間團體、圖書館，他們是樂齡學習的重要推手，新竹縣竹東鎮樂齡學習優質中心的李碧雲主任，將本身舞蹈專業帶進社區，自編樂齡健身舞蹈累積885首，帶領團隊連結在地資源、傳承客家精神，超前佈署改寫自己的第三人生。

獲得團體獎的11所樂齡學習中心從全國372所中心脫穎而出，高雄市林園區樂齡學習中心的學員與林園國小學童共同縫製小洋裝，5年內已縫製近3000件跨國傳愛千里遠送非洲，聲援國際組織活動，自辦「樂學獎」，邀請子女參與父母的頒獎典禮，自北返鄉的子女給父母的驚喜與擁抱成為頒獎典禮上最美的風景。