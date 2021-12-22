女星陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》穩坐國民女神寶座，保養有術的陳妍希擁有凍齡顏值和姣好身材曲線，完全看不出她已是38歲的熟女，舉手投足相當俏麗，就連她和小9歲女星楊紫撞衫，陳妍希也以凍齡、俏麗狀態完勝，網友也都大讚陳妍希沒輸。

陳妍希上周六以一襲修身長裙、頂著大波浪的氣質公主頭，優雅出席活動，白色禮服不僅襯托陳妍希的美肌，而腹部收腰和傘狀裙襬設計，更加凸顯陳妍希的S身材曲線，陳妍希舉手投足氣質又俏麗，不過就有眼尖網友發現，其實女星楊紫早在10月時就穿同過同套禮服，楊紫也是放下一頭浪漫長髮，加上禮服的宮廷風方領設計，讓楊紫宛如真人版公主。

陳妍希以一襲白色修身長裙、頂著大波浪的氣質公主頭，優雅出席活動。（圖／取材自陳妍希工作室微博）

楊紫也是放下一頭浪漫長髮，加上禮服的宮廷風方領設計，讓楊紫宛如真人版公主。（圖／取材自楊紫工作室微博）

38歲陳妍希巧撞衫29歲楊紫，一個是國民女神兼辣媽，一個則是新生代戲劇小花，各自都把禮服穿出美感，吸引兩派網友熱議，有人大讚陳妍希不僅穿得氣質，且又沒看出年齡差距，直說：「陳妍希好美 看起來更年輕」、「陳妍希是真的公主吧」、「瘦好多 好漂亮」、「陳妍希沒輸就算贏」，也有人認為楊紫年輕就是本錢「楊紫好少女」、「楊紫太適合長捲髮」、「楊紫好美」。

29歲楊紫是童星出身，長大後因為電視劇《香蜜沉沉燼如霜》和《親愛的，熱愛的》、《歡樂送》，讓她人氣飆升，更被評為「90後四小花旦之一」，楊紫每推出新戲都引發討論，楊紫星途不可限量。