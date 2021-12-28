金鼎獎作家陳柔縉10月間傍晚騎腳踏車在淡水區路段，遭後方50歲賴姓機車騎士擦撞倒地，經醫院搶救3天後仍因顱內出血仍宣告不治，享年57歲。賴男聲稱當時時速僅有20公里。士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴賴男。

50歲的賴姓外送員，10月15日傍晚5點50分剛送完餐點，騎車行經淡水中正東路2段往三芝方向時，超車不注意撞擊陳柔縉單車左側，陳倒地頭部受到重創，緊急送往馬偕醫院治療，3天後因顱內出血不幸身亡，賴男右手擦傷。

案發後檢察官會同法醫相驗陳女時，賴男堅持自己沒有錯，還說他機車的時速只有20公里，超車時不慎撞上騎著單車的陳柔縉，但檢察官並不相信，經過調閱監視器確定肇事責任，認定賴男有過失責任，依法予以起訴。

陳柔縉1964年在雲林出生、高雄成長，畢業於台灣大學法律系司法組，曾於平面媒體擔任政治組記者，第一本著作是1993年出版的《私房政治─25位政治名人的政壇秘聞》，2006年以歷時12年訪談、執筆完成的《宮前町九十番地》，獲中國時報開卷中文類十大好書。並曾以《人人身上都是一個時代》、《台灣西方文明初體驗》拿下金鼎獎。