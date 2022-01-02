為了延後入監竟連檢察官都敢騙！新北市1名女毒蟲去年9月本該入監服刑，她竟異想天開，先是裝病到診所看診並申請診斷證明書，之後再將證明書中的「宜休一日」改成「宜休七日」，最後複印寄給地檢署，企圖延遲入監；沒想到檢察官一收到文件立即察覺有異，最後依變造文書罪將女子另案起訴。

根據檢方起訴書，新北市中和區1名女性毒品慣犯因案遭判入監服刑，原定在去年9月報到服刑，沒想到她為了延緩入監時間，竟到住家附近的耳鼻喉科裝病看診，並申請診斷證明書，證明書上寫著「藥物治療、門診追蹤、宜休一日」，她則異想天開竄改其內容。

檢方表示，女子透過影印方式將「宜休一日」改成「宜休七日」，並再將假的診斷證明書複印後寄給新北地檢署執行科，欲申請延後入監，但檢察官收到文件後立即發覺有異，隨即分案展開調查。

檢察官察覺有異後分案偵辦，該女子應訊時坦承犯行，檢察官因此依行使變造私文書罪嫌將她起訴，由於女子是5年內再犯，檢方建請法院加重其刑。