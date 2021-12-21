河川砂石疏濬是南投縣學生免費午餐經費來源，縣府為促使疏濬作業順利，邀請南投地檢署檢察官張鈞翔，說明「疏濬工程行政透明暨案例偵辦實務」，分析盜採砂石衍生的刑事責任，促請廠商依法參與標案與疏濬作業。

河川疏濬作業觀摩暨廉政宣導說明會，在集集鎮隘寮社區活動中心舉行，由南投縣工務處處長陳錫梧及第4河川局局長李友平主持，縣府政風處副處長洪世昌、檢察官張鈞翔、縣議員蕭志全、集集鎮民代表鄧碧惠、南投縣砂石商業同業公會，濁水溪河道疏濬作業廠商，包含委託技術服務、支出標、收入標、便道維護管理、監控系統及保全廠商都與會。

張鈞翔指出，過去因政府機關對於疏濬作業程序未臻透明，且缺乏有效管控機制，導致公務員或廠商容易有上下其手的空間，例如以合法身分掩護非法行為，藉由撤除管制站機會盜採砂石外運等；近年來，政府機關從招標、決標至履約過程，透過廉政平台、科技設備遠端監控、全民監督等機制，相對的盜採砂石或收賄案件減少很多；會中進行意見交流討論，與會人員發言踴躍，探討疏濬作業相關法律問題。

南投縣工務處以濁水溪玉峰橋上下游河段疏濬為例，說明採售分離制度、各廠商任務分工、疏濬期間管理及管制機制，過程中公開透明，並藉由不定期河川巡防，防止盜採砂石行為，透過說明會與在地公所、代表會及廠商溝通，公正、公開、公平辦理採購作業，促使疏濬程序如期進行，達到清淨河川、行政透明目標。