屏東縣政府與國產署及臺電公司共同合作，並委由寶島陽光玉樹能源公司，推動全臺首座砂石回填地轉型設置光電的「高樹光電示範區」27日舉行啟用儀式。

啟用儀式，由屏東縣長潘孟安和台電董事長楊偉甫一起見證啟用。縣府表示，這塊曾被傷害的土地，漸蛻變成潔淨、低碳的綠能示範區，在國內邁向能源轉型的道路上，屏東再樹立新典範!

潘孟安表示，回顧20多年前，高樹鄉內有多筆國有地遭盜採砂石形成大面積坑洞，又因地處偏僻無人監管，時常被傾倒垃圾、棄土、廢棄物等，嚴重破壞環境。後來縣府與國有財產署合作，歷時5年時間，以水利署疏濬後的土石方進行回填，但因土地貧瘠且缺少水利設施，既使回填後仍無法作為農用，導致這些劣地長期無人看管、使用。

直到106年縣府整體規劃，和國產署簽訂土地進行改良利用契約後，打造「高樹光電示範計畫」，將既有較不適合耕作的農地結合綠能轉型，打造為潔淨低碳的綠能示範區，共完成40.9MW裝置容量，每年約可發電5075萬度電，足以供應高樹鄉全鄉約9100戶的家庭用電。

潘孟安指出，整個示範案場路徑長達六公里，是國內輸配電目前最具併網挑戰性的案場，因此縣府團隊更積極奔走能源局和台電，克服饋線不足的問題，也特別謝謝台電協助興建跨越荖濃溪鐵塔、高樹開閉所以及案場升壓站完成併網。

楊偉甫表示，推動再生能源的條件，需要有好的開發商、投資者以及地方政府的大力支持，搭配縣府政策的引導，才能一起共同打拼努力，也非常感謝潘縣長及工作夥伴所有同仁的努力，才能將綠能推動的成果逐一展現。

屏東縣環保局表示，透過電力設施改善與建置，未來高樹鄉將共有200MW可併網潛力，由於高樹鄉亦屬於行政院核定「109年太陽光電6.5GW達標計畫」範疇，縣府已著手盤點鄰近國有地及有意願參與太陽光電轉型之私有地，未來將再推動160公頃不適農作土地轉型設置光電，並朝向目前「嚴重地層下陷區光電計畫」執行模式，篩選有能力建置廠商，簽訂行政契約，透過契約約束，保障地主與業者的權益與義務，以期縣府、廠商與地主三方取得三贏局面。

環保局說，目前屏縣的再生能源發電設施併網量已達825MW，發電量足以供應全縣三分之二以上的家庭用電，未來將持續透過上述高樹光電專區與嚴重地層下陷區兩項專案計畫，於明(111)年完成1GW併網量，期許屏東成為百分百民生綠電城市。