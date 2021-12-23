台電驚爆洪姓修護處專員量身打造1億多元限制性招標，護航油機工業公司取得台電車床機台標案，收受600萬元賄款。高雄地檢署、法務部廉政署南部地區調查組21日聯合搜索、帶回17人，洪姓專員和油機公司王姓總經理、張姓副理及郭姓代理商違反貪污治罪條例遭聲押，高雄地院全數裁准收押禁見。

據了解，油機公司王姓總經理與張姓副理得知郭姓代理商結識洪姓專員，告訴郭姓代理商，若能協助銷售庫存的6米立式車床、2米半中型立式車床機台給台電，就會給付賄款酬謝。

經由郭姓代理商轉告，洪姓專員同意以限制廠商資格、制定特殊產品規格等綁標方式，於2019年3月、10月間陸續辦理6米立式車床、2米半中型立式車床機台2件標案的招標作業，2件標案都是為油機公司量身訂做，第一次流標，第二次招標也只有油機公司來投標，油機公司最後順利以1億560萬餘元得標2件標案。

油機公司收受台電修護處核撥的工程款後，郭姓代理商與王姓總經理議定行賄款共計600萬元，開立支票交給郭姓代理商兌現。而王姓總經理與張姓副理為核銷行賄款項，共謀以假買賣、開立不實發票給油機公司，再由油機公司會計人員製作不實會計傳票掩飾犯行。

檢廉獲報該案展開追查，21日上午持搜索票至台電公司電力修護處、公司及住居所共12處執行搜索，並通知被告11人及證人6人到案說明，訊後洪姓專員和王姓總經理、張姓副理及郭姓代理商均遭檢方聲押獲准。