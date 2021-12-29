國民黨前青年團總團長、高雄市黨部發言人呂謦煒。（呂謦煒提供）

高雄壽山動物園改建經費5億，大部分來自國營事業捐款，其中台電、中油、中鋼各捐6千到8千萬敦親睦鄰款，引發議論。國民黨前青年團總團長、高雄市黨部發言人呂謦煒呼籲高市府絕不能「拿人手短，吃人嘴軟」，除向公營事業討經費外，更要積極督促各企業加強工安、改善供電，讓高雄市民生活能更安居樂業，加強「市政基本功」。

呂謦煒說，中油、台電與中鋼等國營事業，在高雄市長陳其邁的討要之下，將給壽山動物園6千萬至8千萬的改建經費，讓其他縣市長憤憤不平，認為是獨厚高雄。

呂謦煒表示，作為高雄市民，在高雄市府債台高築情況下，雖然樂見能有其他經費挹注地方建設，但是羊毛出在羊身上，國營事業經費來自納稅人，台電累計負債已達1.8兆，中油今年更恐虧400億元，是否還適合出錢蓋動物園？再以中鋼為例，中鋼為股票上市公司，經費補助事關中鋼股東利益，怎可陳其邁說了算？

此外，呂謦煒指出，中油與台電等國營事業在高雄不時「出包」，中油在小港、林園等地常有工安事故，且高煉廠重度汙染也尚在整治中；而台電近日跳電意外不斷，鳳山等多地路燈不亮，就連陳其邁市長都高呼「落漆」，中油與台電若真有心落實企業社會責任，除了捐錢蓋動物園，更應該加強工安、改善供電，才是全民之福。