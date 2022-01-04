進國營事業機會又來了！台電今日公告，5月將招考857名雇員(技術員)，只要高中學歷以上即可報考，正式任用後起薪3.1萬。簡章今天上網，共有16類別，以爬電杆的配電線路維護類3成名最多。

台電指出，未來3年更將陸續有近3000名員工退休，人力全面要走向年輕化。這次是為補充退離的現場技術人力，徵才16類除配電線路維護最多外，其次是綜合行政類144名，另有輸電線路維護、輸電線路工程、變電設備維護、變電工程、電機運轉維護、土木工程類等，會計類則有13名，總計857名。

台電表示，配電線路維護類、輸電線路維護類因需駕駛手排工程車，報考者須於複試前取得手排小型車駕照。本項甄試採多類別分區招考，報考人上網填寫報名表時，呼籲審慎選擇報考類別及錄取地區。

錄取養成期間先比照評價5等3級支給薪給，目前為2萬9387元，等1年訓練期滿，考評合格者正式僱用，就按規定支給評價6等1級薪給，正式薪水3萬1487元。

2022新進僱用人員報名期間自1月11日至24日止，甄試初（筆）試將於5月8日（日）在台北、台中、高雄及花蓮四地同時舉行。