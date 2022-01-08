對於國營事業公開招考被查獲電子舞弊案，中鋼公司8日重申，中鋼雖已是民營化企業，但均持續積極配合檢廉進行相關資料的蒐集與提供，對於打擊不法，維護招考公平公正的立場絕對堅持到底。

中鋼表示，自107年起，辦理公開招考過程中，除了與受託辦理招考的學研機構及廉政署進行考場防弊的偵防與蒐證、資訊交流提供外，也於各甄試階段設置相關辨識措施，有效達到汰除舞弊疑慮考生與不適用人員。

面對日益精進且防不勝防的電子舞弊技術，中鋼選擇積極面對，並主動提供相關資訊，配合檢廉偵辦行動，獲致初步成果。

對於檢廉不眠不休、鍥而不捨的偵辦到底精神與付出，中鋼深表感謝並支持深究到底，相信對於不法集團介入國營事業招考的舞弊行為，定能發揮打擊犯罪端正人才招募及社會秩序的有效嚇阻作用。

中鋼強調，將持續全力配合檢廉後續偵辦作業，勿枉勿縱，消弭不法，讓涉案員工受到應有的制裁，並承擔應負的法律責任，且不排除依法提告求償，以正視聽，嚴飭紀律，維繫中鋼企業精神及誠信正直的價值觀。