禾馨醫療集團再度捲入風波，刑事局今（13日）受台北地檢署指揮，前往禾馨北部等5間診所與相關共計29處進行大規模搜索。據了解，檢警懷疑禾馨開立不實的醫療診斷證明，讓孕婦向保險公司詐領數百萬保金。禾馨醫療集團發出聲明駁斥，反駁絕無此事。

刑事局偵七大隊報請台北地檢署指揮偵辦，於今天搜索禾馨新生、內湖等北部5間診所及相關住處共29處，而檢警預計約詢集團營運長林思宏以及多名醫師、護理師、病患到案釐清。

據悉，檢警疑似懷疑禾馨醫療集團透過開立不實的診斷證明，供孕婦向保險公司請領較多的醫療保險，涉嫌詐取金額恐達數百萬元。

禾馨醫療集團於13日晚間發出聲明駁斥媒體報導。（翻攝照片）

對此，禾馨醫療於晚間發聲明澄清，禾響醫療尊重本院所屬醫師，針對每個個案的專業醫療判斷，不會介入及指示醫師提供醫療服務及相關證明，並表示媒體所指詐保金額約達數百萬元，為不正確之內容。對於相關單位的調查工作，禾馨醫療也將充分配合處理，以盡速釐清事實真相。