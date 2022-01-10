不少人會選擇到超商繳電費，但如果遺失帳單或要繳逾期電費，就只能去台電繳費，不過今年1月起台電與7-ELEVEn合作推出補單繳費服務，加原本已經合作的全家、萊爾富和OK超商，民眾可以直接到四大超商補繳電費，讓網友大讚，「以後再也不用煩惱了」。

台電臉書粉專《電力粉絲團》5日發文分享，今年1月起，台電與7-ELEVEn合作推出補單繳費服務，加上已經合作的全家、萊爾富和OK超商，如果民眾遺失電費帳單或要繳逾期電費，不用特地去台電營業所，到四大超商就可以補繳電費。

新服務讓網友留言大讚，「怎麼這麼方便，太讚了」、「這個措施很便民，我才剛去繳費，給你們一個讚」、「終於有這項便民措施了，不然不小心逾期都要去營業所補單繳費，以後再也不用煩惱了」。

根據台電統計，去年（2021年）全台有約2900萬張電費帳單是透過便利商店繳費。2019年起台電陸續和萊爾富、全家、OK超商合作補單繳費服務，今年1月再聯手7-ELEVEn，讓遺失帳單或超過代收繳費期限的民眾，可到全國四大超商共1.2萬個據點繳費。