針對今天台電供電狀況轉為「黃燈」，在用電較少的冬天也顯示供電吃緊，國民黨文傳會主委凌濤表示，今天台灣人再次想起「815全台大停電」的恐懼，在民進黨政府執政之下，台灣屢屢跳電、停電，如今連冬天都會「亮黃燈」，台電還只會「創造名詞」找藉口，認為缺電是因為「火鍋負載」，難道台灣民眾用電只能被民進黨「蓋火鍋」？

凌濤痛批，民進黨冒進的能源政策導致台灣缺電，已是鐵一般的事實，政府應該停止找藉口、誠實面對台灣能源短缺問題並拿出實際作為穩定供電、安定民心。

凌濤指出，盤點民進黨上任以來跳電、停電的各種藉口，包括「滑椅子撞到」、「白鼻心」、「老鼠誤入」、「太陽下山」等等，荒謬藉口層出不窮。而今天台電又在「創造名詞」，竟認為缺電是因為「火鍋負載」，因為台灣人吃火鍋、開暖氣太耗電，民進黨供電無能卻怪東怪西，未來還會有哪些藉口？難道台灣民眾用電只能被民進黨「蓋火鍋」？

凌濤表示，前一陣子經濟部長王美花承認「2025年綠電佔比20％」政策已經跳票，而如今供電再次吃緊，連供電壓力較小的冬天都陷入供電吃緊狀態，如何面對今年夏天的用電高峰？難不成民進黨還要讓台灣人再經歷一次「815大停電」？

凌濤說，而進一步檢視台電的供電狀況，在風電與光電部分，空有「裝置容量」，卻會因各種因素而發不出電，過去，台電用「日落」當藉口，如今又以「東北季風減弱」、「雲量多，日照少」作為理由。面臨缺電，卻只會怪天氣、怪人民「吃火鍋」，民進黨「穩定供電」的承諾也已確定跳票。

凌濤呼籲，面對缺電事實，民進黨政府不應該再找藉口，而應該誠實以對，並且從供電結構、節能減碳方案下手，才能真正落實能源轉型，穩定社會與產業發展。