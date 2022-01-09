五股區隨著洲子洋重畫區發展，人口逐漸增加，卻是溪北地區唯一沒有公有市場的行政區，民眾採購相當不便，市府去年規畫將五股工商立體停車場1樓，改建為現代化特色市場，市場處表示，五股公有零售市場規畫104個攤位，現正裝修中，預計今年5月完工開幕。

五股區人口數近9萬，卻苦無公有市場，民眾採買總要跨區到泰山、蘆洲，新北市去年拍板，要將位於工商路的五股工商立體停車場1樓，改建為現代化的特色市場，外觀要融入地方「綠竹筍」竹林意象。

五股公有零售市場共規畫104個攤位，招募蔬果類36攤、禽畜豬肉水產28攤、百貨雜貨16攤及熟食24攤，含續約最長經營期限12年，進駐初期將提供營業設施設備補助，最高可折抵使用費6萬5千元，並不得超過投入總成本50％；市場處指出，攤商申請踴躍，申請數超過104攤，目前正辦理書面審查中。

市場外觀部分，市府出資8千5百萬元打造結合在地特色「綠竹筍」設計，還設置半戶外休息區、冷凍加工區及輕食用餐區等，工程3月完工，後續安排攤商進駐及裝修，拚5月開幕。地下1樓及2至5樓保留為停車場，且有獨立車道出入口，可供3百個汽車位、70多個機車位，另擬增設80個機車位因應採買者需求。

市場處表示，新北市共有40座公有傳統市場（含委外經營），2019年起陸續改建5座、改造7座，今年將再改造鶯歌市場及樹林保安市場，未來會新增五股公有市場、八里龍形市場及淡水竹圍市場。