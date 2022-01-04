全球晶圓代工龍頭台積電2022年開出紅盤，連2日累積漲幅超過6%，外資高盛日前更將台積電目標價上調至1035元，主要是成熟、先進製程分別調漲報價10%、5%，今年營收與獲利成長幅度有望再提高，被視為替下周法說打頭陣。台積電股價在去年1月中旬創下679元歷史高價後就一路下墜，長時間在600元區間震盪，從散戶股東數來看，在2021年最後一周降至去年3月以來最低。

台股2021年漲幅將近22%，但台積電卻罕見漲輸大盤表現，除了貨櫃三雄大放異彩之外，台股中小型股表現也相當活潑。至於小資族也展現強力買盤力道，2021年盤中、盤後零股交易金額逼近6,000億元，再創歷史新高，台積電又以1,577.42億元穩居榜首，為零股交易金額破千億元唯一個股。

集中保管結算所資料顯示，台積電2021年12月30日股東總人數為91萬6397人、較前一周減少2萬0225人，１張以下53萬5604人、減少1萬0248人，持股５張以下的降至30萬5595人、減少8786人。

持有5張或以下張數的股東，幾乎為散戶所持有，若從台積電去年股價走勢、股東人數來看，台積電在2021年1月21日達到歷史高點679元之際，截至1月22日當周，台積電股東人數來到超過70萬人，持股５張以下的63萬3634人。

但隨著台積電股價衝高後迅速回落，加上英特爾宣布重返晶圓代工業務，截至3月26日當周，台積電股價滑落至570元，創2個多月新低，散戶趁低搶進， 股東總人數首度突破100萬人大關，來到100萬69人，持股５張以下的達99萬8562人。隨著散戶持續挺進、出場，台積電總股東數維持在百萬上下，但5月台灣本土疫情爆發，台股5月12日創下盤中暴殺1400點紀錄，台積電股價也一度回測518元，但從5月14日當周表現來看，台積電總股東數來到102萬2969人、持股5張以下的94萬1109人，雙創2021年以來新高。

隨著摩根士丹利卻在年6月18日開出降評第一槍，指出台積電在5奈米製程後，資本支出強度會更高，先進製程晶圓代工的投資回報率（ROI）出現結構性下滑，恐怕失去摩爾定律以來的成本優勢，這可能導致台積電不易維持50％毛利率，2022～2023年毛利率可能會跌破50％，將股票評等降至「中立」，合理股價為580元，未來3~5年台積電放著的錢可能是「死錢」（dead money）。

雖然台積電股東人數仍維持一定水位，但隨著下半年多家外資開始調整半導體前景，台積電股東總人數在9月3日當周大跳水，來到96萬5206人、較上周大減3萬9869人，持股5張以下的降至88萬7504人，並至年底都沒有回到90萬大關之上。

從2021年12月30日數據來看，台積電股東總人數、持股5張以下的持股人數都創下3月以來新低，但較2021年初比較，散戶大軍仍增加近30萬人。實際上，台積電至少在2016~2019年的股東數落在35萬人上下，2020年隨著股價觸底強彈、股東人數暴增至60萬人，並在2021年一度達到百萬股東人數、超越中鋼，雖然年底回落至91萬人，但仍較年初增加5成。

隨著台積電近日股價大回神，加上外資力挺台積電前景可期，3大法人連2日買超台積電超過7萬張，外資也買超超過6.2萬張，是否讓散戶恢復信心進場，仍有待觀察。